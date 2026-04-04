POLICIJA OTKRILA DETALJE Osam Venezuelaca i Kolumbijac uhićeno zbog prijevara na bankomatima!

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su višemjesečno kriminalističko istraživanje nad osam državljana Venezuele starosti 24,25,29,33,41,42,45 i jednim državljaninom Kolumbije starosti 49 godina zbog sumnje u počinjenje tri kaznena djela računalne prijevare od kojih je jedna ostala u pokušaju i kaznenog djela zlouporabe naprave.

Sumnja se tako da je osumnjičeni 25-godišnjak zajedno sa muškarcima starosti 24,33,41,42,45 i 49 godina te s još jednim zasad nepoznatim počiniteljem od 2. do 6. ožujka 2025. godine počinio tri kaznena djela računalne prijevare od kojih je jedna ostala u pokušaju. Navedeno su činili na području Dubrave i Maksimira na način da su po prethodnom dogovoru i s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi došli do bankomata te na njih spajali improvizirani elektronički uređaj. Sumnja se zatim da bi korištenjem zlonamjernog programa bankomatu zadali više naloga za isplatu novca, a za što su se koristili bankovnim karticama nepoznate banke.

Osumnjičeni su tako u prvom slučaju, sumnja se, u noćnim satima od 2. do 6. ožujka pristupili javno dostupnom bankomatu u Ulici Mije Krešića na području Maksimira te su najprije prikladnim alatom obili i otvorili vrata komunikacijske kutije samostojećeg bankomata te na njegov router spojili improvizirani elektronički uređaj. Potom korištenjem zlonamjernog programa su bankomatu zadali više naloga za isplatu novca, a za što su se koristili bankovnim karticama nepoznate banke. Nakon što je bankomat isplatio novac s otuđenim su se udaljili.

Do istog su bankomata, sumnja se, došli ponovno 6. ožujka u noćnim satima te po istom obrascu zadali više naloga za isplatu novca u čemu nisu uspjeli te su se udaljili.

Ujedno, dan ranije 5. ožujka navedeni osumnjičenici došli su do bankomata u sklopu trgovačkog centra na području Dubrave u Oporovečkoj ulici, te ponovno na identičan način kao u Maksimiru otuđili novac s bankomata nakon čega su pobjegli.

Pričinjena materijalna šteta ovim kaznenim djelima iznosi oko 137.660 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja posebno izvješće redovnim putem dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.

Tada osumnjičeni 25-godišnjak se već nalazio u istražnom zatvoru dok se za ostalim osumnjičenima tragalo.

U sklopu kriminalističkog istraživanja potvrđena je i sumnja da je 25-godišnjak zajedno s dvojicom državljana Venezuele starosti 29 i 33 godina počinio i kazneno djelo zlouporabe naprave na način da su po prethodnom dogovoru zajedno pribavili prijenosno računalo, više punjača za prijenosna računala i kablova kao i računalnih komponenti. Navedeno sve zajedno čini vitalne dijelove specijalne elektroničke naprave koja je namijenjena za napade na bankomate kako bi bankomat isplatio gotovinu bez odobrenja.

Operativnim radom zagrebačke policije trojica osumnjičenih uočena su 3. ožujka 2026.godine na području Zaprešića u osobnom automobilu španjolskih nacionalnih oznaka te su uhićeni i privedeni na kriminalističko istraživanje.

Pregledom navedenog osobnog automobila pronađeni su predmeti-sredstva koja su prilagođena za počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Osumnjičeni su nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu nakon čega im je određen istražni zatvor.