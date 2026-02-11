Policija oduzela tri vozila u samo nekoliko dana! Bez vozačke, s drogom i bez papira...

U posljednjih nekoliko dana tijekom kontrole prometa u Metkoviću i Pločama policija je u tri odvojena slučaja uhitila trojicu vozača kojima su privremeno oduzeta vozila. Radi se o prometnim recidivistima koji su ranije pravomoćno kažnjavani za najteže prometne prekršaje.

U prvom su slučaju policijski službenici Policijske postaje Ploče 7. veljače, oko 16,30 sati, u Pločama zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 55-godišnjak. Prometnom kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja iako mu je rješenjem Policijske postaje Ploče ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Ponuđeno testiranje na droge i alkohol je odbio, a u vozilu mu je pronađena i manja količina marihuane koja je uz potvrdu oduzeta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozilo kojim je upravljao je privremeno oduzeto, a vozač uhićen i odveden na Općinski sud u Metkoviću uz prijedlog policije sudu da se kazni kaznom zatvora od 60 dana i jednogodišnjom zaštitnom mjerom upravljanja vozilima B kategorije.

U drugom su slučaju, istog dana, policijski službenici Postaje granične policije Metković na MCGP Nova Sela kontrolirani 36-godišnjaka koji je u osobnom vozilu zadarskih registarskih oznaka pristupio na ulaz u Republiku Hrvatsku.

Graničnom kontrolom je utvrđeno da se radi o vozaču koji ima poništenu vozačku dozvolu zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Vozilo kojim je upravljao, iako nije u njegovom vlasništvu, je privremeno oduzeto, a vozač uhićen i odveden na Općinski sud u Metkoviću uz prijedlog policije sudu da se kazni kaznom zatvora od 60 dana i jednogodišnjom zaštitnom mjerom upravljanja vozilima B kategorije.

U trećem su slučaju policijski službenici Policijske postaje Metković tijekom nadzora prometa u Opuzenu, 9. veljače, zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao vozač koji kod sebe nije imao niti jednu identifikacijsku ispravu niti je imao dokumente vozila. Naknadno je utvrđeno da se radi o 48-godišnjaku čija je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekrajanih bodova.

Daljom prometnom kontrolom je utvrđeno da je važenje prometne dozvole isteklo za više od 15 dana.

Vozilo kojim je upravljao je privremeno oduzeto, a vozač uhićen i odveden na Općinski sud u Metkoviću uz prijedlog policije sudu da se vozač kazni kaznom zatvora od 90 dana i tromjesečnom zaštitnom mjerom upravljanja vozilima B kategorije te novčanom kaznom od 310 eura.