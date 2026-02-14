Policija objavila nove detalje o noćašnjem požaru automobila u Splitu

Splitsko-dalmatinska policija objavila je službene informacije o požaru automobila koji se dogodio u noći na 14. veljače u Velebitskoj ulici u Splitu.

Prema priopćenju Policijske uprave splitsko-dalmatinske, do požara je došlo oko 00.55 sati, a utvrđeno je kako se vozilo zapalilo tijekom vožnje.

„Tijekom vožnje došlo je do samozapaljenja vozila. U događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela“, navode iz policije.

Podsjetimo, vatrogasci su brzo intervenirali i ugasili vatru, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija je nakon očevida zaključila da nema sumnje na podmetanje požara niti druge protupravne radnje.