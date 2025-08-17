POLICIJA OBJAVILA DETALJE Tragedija u dvorištu obiteljske kuće: Muškarac preminuo od strujnog udara

U subotu u mjestu Gradište dogodila se nesreća sa smrtnom posljedicom. Oko 13.25 sati muškarac je prilikom izlijevanja betona u dvorištu obiteljske kuće smrtno stradao nakon što je doživio strujni udar.

Prema informacijama Policijske uprave, do nesreće je došlo kada je na visini od oko osam metara metalni dio pumpe za beton, čiji završni dio je muškarac držao u rukama, došao u kontakt s dalekovodnim kabelom.

Uslijed snažnog strujnog udara muškarac je na mjestu preminuo.

Djelatnici hitne medicinske pomoći koji su izašli na teren mogli su samo konstatirati smrt.

Očevid su proveli policijski službenici u suradnji s djelatnikom elektroprivrede i državnim inspektorom za rad, a utvrđene su sve okolnosti nesreće.