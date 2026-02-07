Policija najavila veliku prometnu kontrolu zbog rizičnih vozača

Dana 7. i 8. veljače u vremenu od 22 do 5 sati, na području Policijske uprave šibensko-kninske provest će se preventivno-represivna akcija, priopćila je PU šibensko-kninska.

Tijekom 2025. godine na području Policijske uprave šibensko-kninske dogodilo se 1289 prometnih nesreća od kojih 858 s materijalnom štetom, 421 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 10 prometnih nesreća s poginulim osobama.

Mladi vozači prouzročili su 202 prometnih nesreća ili 15,7% svih prometnih nesreća, od kojih 87 sa ozlijeđenim i 0 s poginulim.

Vozači pod utjecajem alkohola prouzročili su 100 ili 7,8 % svih prometnih nesreća, od kojih 45 sa ozlijeđenima i 4 s poginulim osobama.

Mladi vozači pod utjecajem alkohola su prouzročili 202 prometnih nesreća od čega 87 s ozlijeđenim osobama.

Cilj akcije je maksimalno smanjivanje događanja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači pod utjecajem droga i alkohola i mladi vozači.

Preventivno-represivna akcija usmjerena je na evidentiranje i sankcioniranje prekršaja vožnje tih sudionika, kao i ostalih sudionika koji svojim radnjama u prometu ugrožavaju njihovu sigurnost.

Uz navedeni prioritet prema kojem će se vremenski i prostorno odrediti mjesta postupanja, gdje je po analitičkim prosudbama ugrožena sigurnost cestovnog prometa od tih rizičnih kategorija vozača i drugih sudionika, rad policijskih službenika biti će usmjeren i na sankcioniranje ostalih težih prekršaja zbog kojih se događaju teške prometne nesreće: nepropisna i neprilagođena brzina, prekršaji vozača motocikla i mopeda, nekorištenje sigurnosnog pojasa i zaštitne kacige, prekršaji distrakcije - mobitel, nepropisno pretjecanje, ne ustupanje prednosti prolaska, prekršaji recidivist u prometu, upravljanje prije stjecanja prava, upravljanje vozilima za vrijeme trajanja zabrane upravljanja, tehničke neispravnosti vozila.