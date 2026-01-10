Policija najavila pojačanu prometnu akciju: U fokusu brzina, alkohol, mobitel i pojas

Dana 10./11. siječnja od 22 do 5 sati, na području Policijske uprave šibensko-kninske provest će se preventivno-represivna akcija, priopćila je policija.

Cilj akcije je maksimalno smanjivanje događanja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači pod utjecajem droga i alkohola i mladi vozači.

Preventivno-represivna akcija usmjerena je na evidentiranje i sankcioniranje prekršaja vožnje tih sudionika, kao i ostalih sudionika koji svojim radnjama u prometu ugrožavaju njihovu sigurnost.

Uz navedeni prioritet prema kojem će se vremenski i prostorno odrediti mjesta postupanja, gdje je po analitičkim prosudbama ugrožena sigurnost cestovnog prometa od tih rizičnih kategorija vozača i drugih sudionika, rad policijskih službenika bit će usmjeren i na sankcioniranje ostalih težih prekršaja zbog kojih se događaju teške prometne nesreće: nepropisna i neprilagođena brzina, prekršaji vozača motocikla i mopeda, nekorištenje sigurnosnog pojasa i zaštitne kacige, prekršaji distrakcije - mobitel, nepropisno pretjecanje, ne ustupanje prednosti prolaska, prekršaji recidivist u prometu, upravljanje prije stjecanja prava, upravljanje vozilima za vrijeme trajanja zabrane upravljanja, tehničke neispravnosti vozila.