Policija najavila noćnu akciju nadzora vozača

"Dana, 23./24. kolovoza u vremenu od 22,00 do 5,00 sati na području Policijske uprave šibensko-kninske provest će se preventivno-represivna akcija", priopćila je PU šibensko-kninska.

Policijski službenici prometne policije će na svim prometnicama Šibensko-kninske županije pojačano nadzirati vozače motocikala, mopeda i osobnih prijevoznih sredstava.

Ova je policijska akcija preventivno-represivnog karaktera i njen osnovni cilj je povećati razinu sigurnosti u prometu i maksimalnog smanjivanja događanja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači pod utjecajem droga i alkohola i mladi vozači.

Akcija je usmjerena na evidentiranje i sankcioniranje prekršaja vožnje tih sudionika, kao i ostalih sudionika koji svojim radnjama u prometu ugrožavaju njihovu sigurnost.

Posebna pozornost posvetit će se i povratnicima-recidivistima u cestovnom prometu.

"Apeliramo na vozače mopeda, motocikla i osobnih prijevoznih sredstava da poštuju prometne propise i nose zaštitnu opremu. Tako čuvaju ne samo svoj život, već i živote ostalih sudionika u prometu", poručuju.