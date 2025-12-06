Policija na Maksimiru ima pune ruke posla, evo koliko su navijača priveli prije početka utakmice

Kako je i najavila, zagrebačka policija privodila je navijače na ulasku na stadion Maksimir prije početka utakmice Dinamo - Hajduk, a izvijestili su da je privedeno ukupno 26 osoba.

Iz policije su prethodno najavili da ulaz na stadion neće biti dopušten posjetiteljima pod utjecajem alkohola, osobama koje nemaju personaliziranu ulaznicu kao i osobama koje pokušaju unositi zabranjene predmete te onima za koje strahuju da bi mogli ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Zasad su objavili tek da je zbog posjedovanja zabranjenih predmeta privedeno 26 osoba, ali nisu precizirali koji su to zabranjeni predmeti, piše N1.