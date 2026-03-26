Policija na Bilice strpala 29-godišnjeg dilera. Bavio se "travom", amfetaminom i metamfetaminom

Policijski službenici su jučer, 25. ožujka 2026. godine, u sklopu aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kriminaliteta droga, intervenirali na području mjesta Tučepi prema 29-godišnjem muškarcu.

Pretragom kuće i pripadajućih prostorija pronađeno je i oduzeto 640 grama marihuane, 12 grama amfetamina, manja količina metamfetamina, manja količina marihuane pripremljene za konzumaciju te dvije digitalne vage za precizno mjerenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon pretrage, muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije radi kriminalističkog istraživanja. Tijekom postupanja od njega je oduzet i električni motocikl, a policija je utvrdila osnovanu sumnju u počinjenje više prometnih prekršaja, uključujući odbijanje testiranja na droge, upravljanje vozilom unatoč izrečenoj zabrani, odbijanje zaustavljanja po nalogu policije, upravljanje neregistriranim i neosiguranim vozilom te upravljanje bez zaštitne kacige.

Protiv 29-godišnjaka nadležnom sudu bit će podnesen optužni prijedlog. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, muškarac je jutros uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.