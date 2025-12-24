Policija kod maloljetnika pronalazi petarde usporedive s bombama

Trenutak neopreza i jedan “bum” mogu uništiti život! Pirotehnika je u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana za mnoge dio slavlja, ali svake godine velik broj ljudi, uglavnom djece - teško strada. Iako su petarde već godinama potpuno zabranjene, policija na ulici pronalazi sve veće i ubojitije primjerke.

Voditelj Protueksplozijske službe MUP-a Tomislav Vukoja jutros je u HTV-ovoj emisiji Studio 4 rekao kako su, za razliku od prošlih godina, ovaj put ranije krenuli s akcijom Mir i dobro, već krajem studenog.

- Vidjeli smo da se prošle godine dogodilo zbilja dosta ozljeda, htjeli smo to ove godine izbjeći. Proveli smo edukacije u velikoj većini osnovnih škola u našoj zemlji, dodao je.

Naveo je i kako je ove godine zabilježeno osam lakših i dvije teže ozljede - jedna u Osijeku, druga i Privlaci kod Vinkovaca.

Vukoja je u studio donio nekoliko primjeraka petardi, od malih zelenih, pa do velikih, uključujući jednu s natpisom "Death" (smrt), kakve su čak ove godine počeli pronalaziti kod maloljetnika na terenu.

- Posao policije nakon toga je da pozovu roditelje u policijsku postaju i onda ide pretres doma te osobe. I u više slučajeva se i kod kuće pronašlo u ormarima i u sobama da djeca imaju isto takve velike petarde, rekao je Vukoja.

Pojasnio je da takva velika petarda ima 100 g eksplozivne smjese, dok ručna bomba M52 ima 100 g TNT-a.

- Znači, to je što se tiče mase tu negdje. Nažalost, ako bi ovakva petarda eksplodirala osobi u ruci, pogotovo djetetu, mislim da nema mogućnosti da preživi tu eksploziju, dodao je.

Vukoja je rekao i da većina velikih petardi ima talijanske natpise. Neke imaju i češke, ali čini se da su i one došle iz Italije.

- To je moralo doći cestovnim prijevozom - u kamionu, automobilu i slično, dodao je.

Vukoja je pojasnio da i najmanju pirotehniku kategorije F1 mogu koristiti samo osobe koje su starije od 14 godina, dok tek punoljetne osobe mogu koristiti veću pirotehniku, i to samo u periodu od 27. 12. do Nove godine. Kategorija F4, primjerice, samo je za profesionalnu upotrebu, koristi se za filmske efekte i uopće ne smije biti dostupna civilima.

Dr. med. Mario Kurtanjek, specijalist dječje kirurgije s Klinike za dječje bolesti Zagreb, rekao je da ove godine još nisu imali nijedno dijete s ozljedom nastalom zbog pirotehnike.

Rekao je da se generalno smanjio broj ozlijeđene djece, ali da ona dolaze s težim ozljedama - deformitetima, amputacijama...

- Želim naglasiti da kod djece ne dolazi samo do tih destrukcija tkiva, prstiju, šake, nego djeca kao posljedicu imaju i PTSP, imaju i noćne more, vrlo veliki stres, rekao je.

- Pirotehnička sredstva jednostavno nisu igračke, nisu način zabave, nego su sredstva koja dovode do teških, najčešće trajnih, dugotrajnih, po život opasnih posljedica po zdravlje djece i s teškim psihološkim traumama, poručio je Kurtanjek.