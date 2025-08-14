Policija kod 57-godišnjaka pronašla opremu za uzgoj i marihuanu

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer 13. kolovoza na širem području Brodarice obavljena je pretraga kuće u kojoj osumnjičeni boravi, kojom prilikom su pronađene i oduzete tri stabljike biljke indijske konoplje visina od 43 do 62 cm, jedan grijač, jedna lampa za unutarnji uzgoj biljaka, jedan industrijski ventilator i 11,6 grama marihuane.

Nakon dovršenog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.