Policija za ovog vozača tražila kaznu od 5.300 € ili zatvor, a sud ga pušta na slobodu

Najveću kaznu u proteklom tjednu u iznosu od 5.300,00 eura ili kaznu zatvora predložili su policijski službenici Policijske postaje Ston za vozača osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka u dobi od 52 godine, državljanina Republike Hrvatske.

Radi se vozaču koji je jučer, 18. siječnja, nešto iza ponoći, zaustavljen tijekom redovne kontrole prometa na državnoj cesti D-414, u mjestu Potomje.

Prometnom kontrolom je utvrđeno da se radi o vozaču koji je vozio za vrijeme dok mu je rješenjem PU šibensko-kninske ukinuta i oduzeta vozačka dozvola u vremenu od 25.11.2024. do 25.11.2026. g. te da vozilom upravlja dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama Policijska postaja Ston je za ovog ponavljača prometnih prekršaja Općinskom sudu u Dubrovniku - Stalnoj službi u Korčuli predložila spomenutu novčanu kaznu ili kaznu zatvora od 120 dana i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Rješenjem Općinskog suda vozač je pušten na slobodu te se postupak nastavlja redovnim putem.