Policija izvijestila da je Mladi Jastreb autom naletio na dijete. On kaže: "Dijete me udarilo u automobil"

Branko Borković - Mladi Jastreb, nekadašnji zapovjednik obrane Vukovara, sudjelovao je sinoć u prometnoj nesreći u Oborovu, gdje je automobilom naletio na maloljetnika na pješačkom prijelazu. U nesreći nitko nije ozlijeđen, pišu 24sata.

Policija: Nije prilagodio brzinu

Prema izvješću policije, dojava o nesreći u Oborovskoj ulici zaprimljena je sinoć oko 19 sati. Navodi se da se 64-godišnji vozač automobila zagrebačkih registracija kretao u smjeru sjevera te da nije prilagodio brzinu kretanja dolaskom do pješačkog prijelaza.

"Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka", rekli su iz policije. Iako je na teren izašla i Hitna pomoć, potvrđeno je da nema ozlijeđenih.

Borković, prema zasad dostupnim informacijama, nije bio pod utjecajem alkohola.

Borković: Dijete me bočno udarilo u automobil

Branko Borković je u izjavi za 24sata potvrdio da se nesreća dogodila, no istaknuo je da nije bilo posljedica.

"Nije bilo ništa problematično. Nema materijalne štete, nitko nije ozlijeđen. Ljudi kao ljudi, dijete me bočno udarilo u automobil, ali nema ozlijeđenih. Nema nekakvih posljedica niti štete. Hodate cestom ili se vozite i dogodi se nepažnja", rekao je Borković.

Iz policije su potvrdili da će protiv vozača unatoč tome biti podnesen obavezni prekršajni nalog.