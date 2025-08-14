Policija izdala upozorenje uoči Velike Gospe: Očekuju se kolone hodočasnika prema Sinju

Vezano uz proslavu blagdana Velike Gospe i hodočašća uoči blagdana Velike Gospe 14./15. kolovoza 2025. i održavanja središnje vjerske svečanosti 15. kolovoza 2025. godine, očekuje se kretanje većeg broja osoba državnim, županijskim i lokalnim cestama prema Sinju.

Prema prosudbi i dosadašnjim iskustvima, najveći broj hodočasnika kretati će se

· iz smjera Splita i Solina, cestama Ž6253, LC 6253 i D1,

· iz smjera Imotskog cestom D60, kao i iz smjera Vrlike cestom D1,

· iz smjera Bosne i Hercegovine cestom D219,

· iz smjera Muća cestom D56 preko Sutine,

· te iz smjera Šestanovca i Blata na Cetini cestama LC 6150 i ŽC 6260.

Obavještavamo vozače o zabrani prometovanja županijskom cestom ŽC 6253 (stara cesta Solin-Klis) 14/15. kolovoza 2025. od 20.00 sati do potrebe (osim za vozila stanara), te ih upućujemo na korištenje ceste D-1 (brza cesta Solin-Klis-Dugopolje).

Svi vozači biti će preusmjeravani na državnu cestu D1 (brza cesta Solin-Klis).

Upozoravamo sve vozače koji će prometovati naprijed navedenim dionicama cesta po kojima će se kretati hodočasnici da voze oprezno i usporeno, da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju, te upute i zapovjedi policijskih službenika na terenu.

Upozoravamo sve hodočasnike na općenitu zabranu kretanja pješaka autocestom A1 i dionicom ceste D1 (brza cesta Solin-Križice).

Upućujemo hodočasnike da za kretanje koriste isključivo predviđenu trasu kretanja, da se kreću nogostupom ili uz lijevi rub kolnika (iznimno i uz desni rub kolnika, u situacijama kada je to za pješake povoljnije - primjerice u nepreglednom zavoju i sl.), u koloni jedan iza drugog, da koriste baterijske lampe, reflektirajuće prsluke ili narukvice, svjetliju obuću ili odjeću, te da poštuju upute policijskih službenika.

Vozačima u tranzitu sugeriramo da u navedene dane koriste alternativne prometnice, a svim vozačima na dan blagdana Velike Gospe 15. kolovoza 2025. godine izbjegavaju prometovanje državnom cestom D1 kroz grad Sinj.

Policijski službenici će biti tijekom čitave noći nazočni na pravcima kretanja hodočasnika, kontrolirati ćemo promet, a u cilju zaštite pješaka alkotestirati ćemo sve vozače koji budu prometovali u zoni hodočašća.