Policija iz Dalmacije razotkrila "igru tablica": Dvojica pod istragom, slijede prijave DORH-u

Naizgled obična vožnja kroz prosinac 2025. pretvorila se u priču o krivotvorenim registarskim oznakama i dvojici osumnjičenih muškaraca. Policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom državljana Kosova (59 i 26) zbog sumnje u kazneno djelo krivotvorenja isprave.

Nepripadajuće tablice na vozilu: Znali su što rade?"

Kako je utvrđeno kriminalističkim istraživanjem, 59-godišnjak je tijekom prosinca 2025. upravljao osobnim vozilom na koje je prethodno postavio nepripadajuće registarske tablice.

No, priča tu ne staje: policija navodi da je i 26-godišnjak, iako je znao da se na vozilu nalaze nepripadajuće oznake, u više navrata tijekom prosinca 2025. upravljao istim vozilom.

Protiv dvojice osumnjičenih muškaraca bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestila je policija.

Dnevni sigurnosni presjek: Provale u Srimi i Vodicama, oštećeni mobilni toaleti u Šibeniku

Uz ovaj slučaj, policija je izvijestila i o događajima prijavljenima proteklog dana na širem području – dvije teške krađe te oštećenje tuđe stvari.

U Srimi je 8. siječnja nepoznati počinitelj provalio u kuću u vlasništvu 75-godišnjaka te otuđio više komada raznog nakita. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Vodice: Provaljen stan, ukradeni novac i nakit

Istoga dana, u Vodicama, nepoznati počinitelj provalio je u stan 56-godišnjaka te otuđio novac i više komada nakita.

U Šibeniku je 8. siječnja nepoznati počinitelj oštetio četiri mobilna toaleta u vlasništvu tvrtke sa sjedištem u Zagrebu. Procijenjena šteta također iznosi nekoliko tisuća eura.

Policija traga za počiniteljima

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija nastavlja s izvidima kako bi ih otkrila.