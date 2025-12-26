Policija intervenirala zbog romskih trubača

Dok su romski trubači od ovog Božića uklonjeni s ulica Ljubljana, u Zagreb su tijekom blagdana bili aktivniji nego ranijih godina. Osim u središtu grada, gdje se tradicionalno pojavljuju u adventsko vrijeme, ove su godine obilazili i gradske kvartove.

Na zagrebačkoj Savici, prema svjedočanstvima građana, svirali su po ulicama na Badnjak i Božić.

„Prolaze ulicama i sviraju ljudima pod prozorima. Jako je glasno i odjekuje i u stanovima, nemoguće je to ne čuti ni uz zatvorene prozore“, ispričala je jedna čitateljica, dodajući da, unatoč slabom interesu prolaznika, trubači nisu odustajali.

Slične situacije zabilježene su i u Novom Zagrebu, gdje su, prema navodima stanovnika, glazbenici ulazili i u dvorišta obiteljskih kuća. U naselju Blato zbog toga je intervenirala policija, koju su pozvali građani.

S druge strane, Gradsko vijeće Ljubljane na prijedlog gradonačelnika Zoran Janković donijelo je odluku o zabrani spontanih uličnih glazbenih nastupa do kraja prosinca. Odluka je donesena nakon rasprave potaknute kritikama da se tijekom adventa favorizira glazba koja, prema gradskim vlastima, nema veze sa slovenskom božićnom i kulturnom tradicijom. Zabrana je izglasana s 25 glasova za i šest protiv.

Iz Turizma Ljubljana poručili su da trubači nisu bili dio službenog adventskog programa, dok je Janković odbacio optužbe o netoleranciji, istaknuvši da je odluka donesena u skladu s važećim pravilima te da su neki glazbenici već kažnjeni.

Podsjetimo, slična situacija dogodila se i u Sinju, gdje je gradonačelnik Miro Bulj na Badnjak s javnog prostora udaljio romski orkestar, navodeći kako izvedene pjesme nisu bile primjerene Badnjaku te da glazbenici nisu imali potrebne dozvole.