Policija i inspektori kontrolirali teretna vozila na Dalmatini: Čak 36 vozila tehnički neispravno

Jučer, 26. studenoga, od 10 do 15 sati, Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s djelatnicima Cestovnog inspektorata, Državnog inspektorata i Centra za vozila Hrvatske provela je ciljani nadzor vozila i vozača teretnih vozila na autocesti A1.

Tijekom nadzora utvrđeno je ukupno 77 prekršaja, od kojih se 36 odnosilo na tehničku neispravnost vozila.

U tri slučaja zabilježeni su opasni nedostaci, zbog čega su takva vozila odmah isključena iz prometa.