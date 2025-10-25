Policija će snimati večerašnju utakmicu na Višnjiku

U subotu, 25. listopada 2025. godine, s početkom u 17:30 sati, na Športskom centru Višnjik u Zadru održat će se utakmica AdmiralBet ABA lige između KK Zadar i KK Spartak Office Shoes iz Subotice.

Susret će se igrati u košarkaškoj dvorani „Krešimir Ćosić“, a očekuje se velik broj gledatelja.

Iz Policijske uprave zadarske obavještavaju građane da će policijski službenici, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, tijekom osiguranja događaja vršiti snimanje javnog okupljanja.