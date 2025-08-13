Policajke glumile trkačice i uhitile 18 muškaraca zbog uznemiravanja žena

Dvije policajke iz Engleske u civilu, u tajicama i uskoj, sportskoj odjeći, trčale su tijekom nekoliko dana na uobičajenim trkačkim rutama u sklopu policijske akcije protiv uznemiravanja žena.

Riječ je o pokušaju da se dokumentira i suzbije ulična seksualna uznemiravanja, za koja iz policije kažu da "možda nisu uvijek kaznena djela, ali ih treba ozbiljno shvatiti".

Akcija, koju je prva objavila radijska postaja LBC, odvijala se na lokacijama koje su ranije identificirane kao žarišta uznemiravanja žena. Dok su policajke trčale u sportskoj odjeći, u blizini su bile raspoređene specijalne jedinice spremne na intervenciju čim bi došlo do neprimjerenog ponašanja, prenosi Index.

Unutar 10 minuta – dobacivanje, trubljenje, gestikulacije

"Jednoj našoj kolegici zatrubili su već nakon deset minuta," rekao je inspektor Jon Vale iz policije u Surreyju. "Nakon samo 30 sekundi drugi je vozač usporio, trubio i gestikulirao – toliko je često to ponašanje."

Vale je naglasio da se, iako nije svako dobacivanje kazneno djelo, ono može ozbiljno utjecati na svakodnevni život žena.

"Netko tko uspori, bulji, viče... Možda nije kriminalac – ali hoće li eskalirati? Je li seksualni prijestupnik? Mi želimo upravljati tim rizikom na vrijeme," rekao je

18 uhićenih tijekom mjesečne akcije

Policija iz Surreyja kaže da je probna faza operacije trajala mjesec dana i rezultirala s 18 uhićenja – zbog kaznenih djela poput uznemiravanja, seksualnog napada i krađe.

Jedna od policajki koja je sudjelovala u akciji, PC Abby Hayward, rekla je da je ponašanje koje je doživjela u civilu bilo identično onome što mnoge žene trpe svaki dan.

"Dobacuju nam. Trube. Ljudi usporavaju samo da bi nas gledali – ili se naginju kroz prozor da nešto doviknu. To je toliko često, ali je uznemiravanje i treba ga tako tretirati," rekla je Hayward.

Dodala je da je akcija već imala učinka – neki su počinitelji identificirani, dok su drugi upozoreni i educirani.

"Ovo ponašanje često je uvod u nešto ozbiljnije – ili je rezultat neznanja, što se može ispraviti. Zato interveniramo: da spriječimo ponavljanje ili pomognemo ljudima da shvate da to što rade nije u redu."

Kritike zbog "društveno-psihološkog eksperimenta"

Akciju je kritizirao Free Speech Union, tvrdeći da se radi o "bizarnoj društveno-psihološkoj vježbi" i pozvao policiju da se fokusira na provođenje postojećih zakona, umjesto na eksperimentalne metode.

Surreyska policija poručila je da je cilj pristupa zaštititi žene i djevojke u javnim prostorima.