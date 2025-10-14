Policajka iz Korčule osvojila zlato na Zagrebačkom maratonu

Na 33. Zagrebačkom maratonu, održanom u nedjelju 12. listopada, sudjelovalo je oko 5000 trkača iz 79 zemalja svijeta. Među njima je bilo i 100 predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, uključujući i polaznike Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“.

Zagrebački maraton, koji je ujedno i Prvenstvo Hrvatske u maratonu, već više od tri desetljeća spaja sport, promociju zdravog načina života i međunarodnu prepoznatljivost hrvatske metropole. U organizaciji Zagrebačkog atletskog saveza, uz podršku Policijske akademije i Službe za policijski trening, utrke na maratonu, polumaratonu i 10 kilometara bile su ujedno i službeno prvenstvo MUP-a.

Zlato za policajku iz Korčule

U utrci na 10 kilometara posebno se istaknula Jelena Surjan, policijska službenica Policijske postaje Korčula, koja je u kategoriji MUP-a osvojila prvo mjesto, istrčavši dionicu za 42 minute. Zanimljivo, Surjan je i prošle godine u istoj kategoriji osvojila zlatnu medalju, potvrdivši izvanrednu formu i kontinuitet.

Osim što je sportsko natjecanje, ovogodišnji Zagrebački maraton imao je i humanitarni karakter – sredstva koja su uplatili policijski službenici donirana su Zakladi policijske solidarnosti, koja pomaže policajcima i njihovim obiteljima u teškim životnim situacijama.

Učenici Policijske škole briljirali

Među pripadnicima MUP-a posebno su se istaknuli učenici Policijske škole „Josip Jović“, koji su u konkurenciji policijskih službenica osvojili prva tri mjesta – Paula Bakmaz (4.a), Una Kadić (4.b) i Lana Tabar (4.b). Njihov uspjeh potvrđuje kvalitetu sportskog programa Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“.

U muškoj konkurenciji u maratonu najbolji su bili Hrvoje Grgić (PU bjelovarsko-bilogorska), Davor Poljanec (MUP sjedište, UMFP) i Dinko Puce (PU vukovarsko-srijemska), dok su u utrci na 10 kilometara pobjedu odnijeli Nikola Štefanić i Luka Špehar (PU krapinsko-zagorska) te Dario Lebinec (PU virovitičko-podravska).

U polumaratonu (21 km) među ženama najuspješnije su bile Silvana Kljufas (PU brodsko-posavska), Patricija Adamić (4.f) i Sanja Karlić (MUP sjedište, ULJP), dok su u muškoj konkurenciji slavili Luka Markešić (PU bjelovarsko-bilogorska), Goran Solić (PU koprivničko-križevačka) i Zlatko Zarožinski (PU brodsko-posavska).

Sport, zajedništvo i solidarnost

Policijske službenike i učenike podržali su vrhunski sportaši koji imaju potpisane ugovore s MUP-om – Ivan Bertić, Ivan Huklek i Pavel Puklavec. Zajedno sa zamjenicom predsjednika Upravnog odbora Zaklade policijske solidarnosti Gordanom Bušić-Vojnović, uručili su medalje najuspješnijima.

Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ istaknula je kako je jedan od njezinih glavnih ciljeva promicanje sporta, discipline i timskog duha među policijskim službenicima i polaznicima.

Svojim rezultatima, poručuju iz MUP-a, policajci su još jednom pokazali da je policijska služba više od zanimanja – to je poziv koji podrazumijeva spremnost, solidarnost i zajedništvo.