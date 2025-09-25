Policajci u Splitu pokazali veliko srce: 193 službenika darovala krv

U sklopu obilježavanja Dana policije u objektu Jedinice specijalne i interventne policije Split - Mravinci jučer i danas, 24. i 25. rujna 2025. godine održana je tradicionalna akcija darivanja krvi Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Akcija je organizirana povodom Dana policije i blagdana svetog Mihovila, u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem i Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Split,

Na akciju je pristupilo 200 policijskih službenica i službenika, od kojih je 193 uspješno darovalo krv. Posebno se ističe činjenica da su se akciji odazvali policijski službenici iz svih ustrojstvenih jedinica na području Splitsko-dalmatinske županije, uključujući i one iz najudaljenijih postaja - Postaje granične policije Vrgorac, Postaje granične policije Imotski, Policijske postaje Makarska, Policijske postaje Sinj. Na akciji je zabilježeno i 10 darivatelja koji su krv darovali prvi put. Veliki odaziv još je jednom pokazao snažnu humanost i spremnost policijskih službenika da pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske najveći je Klub u županiji. te jedini Klub Ministarstva unutarnjih poslova u Hrvatskoj. Njegovi članovi već godinama održavaju tradiciju redovitih akcija, a odaziv poput ovog potvrđuje njihovu važnu ulogu u lokalnoj zajednici.

"Naši policijski službenici ponovno su pokazali veliko srce i zajedništvo. Zahvaljujemo svim darivateljima na ovako velikom odazivu " poručili su iz Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi.

Sljedeća redovna akcija planirana je za siječanj 2026. godine. Iz Kluba napominju da će, ukoliko se pojavi povećana potreba za krvi, biti organizirana i izvanredna akcija.

Humanost i solidarnost koje policijski službenici pokazuju kroz ovakve inicijative još jednom dokazuju da njihova uloga u društvu nadilazi okvire svakodnevnog policijskog posla - oni čuvaju sigurnost, ali i živote.