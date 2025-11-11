Policajac završio iza rešetaka jer je zastrašivao kriminalce

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv policajca (52) zbog prijetnji i zastrašivanja mladića od 19 i 22 godine.

“Postoji osnovana sumnja da je 52-godišnji policijski službenik 7. listopada na području Koprivnice, u prostorijama policijske postaje, postupao prema 19-godišnjaku i 22-godišnjaku na ponižavajući način koji je uključivao prijetnje i zastrašivanje kako bi od njih dobio obavijesti ili priznanje u vezi jednog prekršaja.

Nakon ispitivanja okrivljenika, predložili smo sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage prihvatio je naš prijedlog”, ističu koprivnički tužitelji u utorak, piše Danica.hr.

Sindikat policije Hrvatske oštro je reagirao na taj slučaj u kojem je policajac u Koprivnici uhićen, pritvoren i udaljen iz službe jer je, navodno, “neprimjerenim ponašanjem prouzročio duševnu bol” dvjema osobama od ranije poznatima policiji kao počinitelji kaznenih djela.

“Policajac je radeći svoj posao ostao bez službe, slobode i podrške sustava kojem je služio. Postavljamo legitimno pitanje: može li policija uopće više raditi svoj posao? Ako će svaka verbalna reakcija u postupanju prema poznatim počiniteljima kaznenih djela rezultirati uhićenjem policajca, tko će onda štititi građane, red i zakon?!

Prijeđena je crvena linija. Policajac nije neprijatelj, on je prva linija obrane društva. Ovo nije pojedinačan slučaj, ovo je ozbiljno upozorenje. Sve više policijskih službenika se boji primijeniti ovlasti koje im zakon daje, jer ne znaju hoće li zbog toga završiti u istražnom zatvoru, izgubiti posao ili biti javno prozvani.

Živimo li i radimo u demokraciji ili anarhiji? Ako se policajci boje tražiti osobnu iskaznicu, onda znamo odgovor. Kada se institucije okreću protiv onih koji ih štite, to više nije država reda, nego država straha.

SPH poziva nadležne institucije da preispitaju kriterije prema kojima se suspendiraju i kazneno progone policijski službenici te da se uspostavi jasna razlika između stvarne zlouporabe položaja i profesionalnog postupanja u stresnim i zahtjevnim okolnostima”, zaključuju.