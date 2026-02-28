Policajac pijan skrivio nesreću u kojoj su poginule tri osobe, osuđen na osam godina

Policijskom službeniku koji je pijan izazvao prometnu nesreću kod Podgradine, a u kojoj su poginule tri osobe i još pet osoba je ozlijeđeno, izrečena je kazna od osam godina zatvora. Presuda je nepravomoćna.

U studenom 2024. godine, prometna nesreća se dogodila na magistrali na predjelu Podgradina, kada je policijski službenik izvan službe (42) upravljao osobnim automobilom i u nepreglednom zavoju prešao u suprotni kolnički trak. Tada je udario u vozilo dubrovačkih registracijskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 47-godišnjak, a potom i u još jedan automobil dubrovačkih tablica, piše Dubrovački dnevnik.

Uslijed udara to se vozilo odbilo i udarilo u metalnu zaštitnu ogradu, a potom i u osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnjak, koji je lakše ozlijeđen.

Osobno vozilo koje je izazvalo prometnu nesreću je uslijed udara i kretanja u konačnici udarilo u osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka iz suprotnog smjera. U osobnom vozilu zagrebačkih registarskih oznaka smrtno su stradali 60-godišnji vozač i 75-godišnji suvozač, a od trojice putnika dvojica su teško ozlijeđena, a jedan lakše. Jedan od teže ozlijeđenih preminuo je u splitskoj bolnici nekoliko dana kasnije.

Analizom krvi utvrđeno je kako je policajac koji je skrivio nesreću imao 1,70 promila alkohola.

Nakon izricanja presude na ročištu u siječnju, odmah je predan u dubrovački zatvor.