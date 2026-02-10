Policajac iz Dalmaciji iz sefa u vlastitoj postaji neovlašteno uzimao marihuanu. Udaljen je iz službe

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dovršili su kriminalističko istraživanje nad policijskim službenikom navedene uprave, raspoređenim na rukovodeće radno mjesto.

Rješenjem načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske policijski službenik privremeno je udaljen iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zbog nedoličnog ponašanja u službi ili izvan službe koje teško šteti ugledu policije te je protiv njega podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.

Dva kaznena djela

Sumnja se da je počinio kazneno djelo teške krađe i kazneno djelo teške krađe u pokušaju.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni policijski službenik početkom veljače 2026. godine, ključem koji je neovlašteno posjedovao pokušao otuđiti predmete iz metalnog sefa koji se nalazi unutar zgrade policije.

Daljim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je u prethodnom razdoblju u najmanje dva navrata iz navedenog sefa otuđio manju količinu marihuane.

Protiv osumnjičenog policijskog službenika je nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnesena kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela, a prekršajno je sankcioniran na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.