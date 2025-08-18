Pokvarila se rampa na trajektu, auta ne mogu vani. Evo što kažu iz Jadrolinije

Trajekt s linije Žirje – Kaprije – Šibenik zapeo je u šibenskoj luci jer se rampa nije mogla spustiti do kraja.

Vozila neće moći van sve dok ne dođu serviseri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Preskakali smo s trajekta na rivu, auti su nam na trajektu, a mi šetamo po Šibeniku. Najmanje do 18.30, a ne znamo puno, samo se nadamo", kazala je čitateljica za Šibenik IN.

Putnike pješake puštaju na nužni izlaz, dok su ostalima zaposlenici Jadrolinije poručili da se mogu prošetati gradom dok se kvar ne otkloni, piše Index.

Oko kvara na trajektu javila se i Jadrolinija te se ispričala zbog kvara.

"Na trajektu Lošinjanka danas je došlo do tehničke poteškoće na rampi prilikom pristajanja u šibensku luku. Svi putnici su sigurno iskrcani, dok su vozila privremeno ostala na brodu. Na terenu su odmah angažirani električari i dizalica te se kvar otklanja.

Očekujemo da će kvar uskoro biti otklonjen te se ispričavamo putnicima na neugodnostima", pišu iz Jadrolinije na Indexov upit.