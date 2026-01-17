Pokušao ubiti članicu obitelji pa otišao u kafić gdje je uhićen zbog uznemiravanja građana

Jučer 16. siječnja oko 21 sati, temeljem zaprimljene dojave, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, postupali su u ugostiteljskom objektu na području Svetog Ivana Zeline prema 33-godišnjem muškarcu koji je svojim ponašanjem, u rastrojenom stanju, uznemirio građane.

Nad muškarcem su uporabljena sredstva prisile nakon čega mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Tijekom postupanja policijski službenici posumnjali su da je 33-godišnjak prethodno počinio kazneno djelo, a obavljenim provjerama te poduzetim žurnim mjerama i radnjama utvrđeno je da je 33-godišnjak istoga dana oko 20.30 sati u kući na području Svetog Ivana Zeline tjelesno napao 65-godišnju članicu svoje obitelji, a zatim ju, u dvorištu kuće, tupim predmetom udario u predio glave.

Liječnička pomoć oštećenoj je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Nakon otpuštanja iz zdravstvene ustanove nad osumnjičenim će biti provedeno kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja.