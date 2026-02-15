Pokušao pregaziti policajca pa pobjegao: Pogledajte što je bacao iz auta

Policijski službenici Policijske uprave virovitičko-podravske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisila prema službenoj osobi na štetu 40-godišnjeg policajca.

Incident se dogodio u petak oko 23:30 kada su policajci tijekom nadzora prometa između mjesta Sladojevci i Radosavci pokušali zaustaviti osobni automobil. No, 24-godišnji vozač oglušio se na znak za zaustavljanje te je vozilom krenuo prema policajcu u namjeri da ga udari. Policajac se uspio skloniti i izbjeći nalet, nakon čega je vozač nastavio ubrzano kretanje bez zaustavljanja.

Policijski službenici krenuli su za vozilom, a tijekom potjere uočili su da su iz automobila izbačeni nepoznati predmeti. Očevidom je u kanalu uz cestu pronađeno i izuzeto nekoliko paketića: jedan s pet grama zelene biljne materije nalik na marihuanu, drugi sa 16 grama bijele praškaste tvari nalik na kokain te treći s jednim gramom iste tvari. Pronađeni predmeti bit će upućeni na daljnje vještačenje.

Nakon zaustavljanja vozila uhićeni su 24-godišnji vozač i 23-godišnji putnik. Vozač je odbio preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu, a obojici su uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjih analiza.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 23-godišnji putnik je pušten na slobodu, dok je 24-godišnji vozač uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela prisila prema službenoj osobi predan pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku.

Protiv 24-godišnjaka slijedi i podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.