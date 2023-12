POKUŠAJ TROVANJA Petar je spasio 63 krave: "Ugledao sam nepoznatu, plavu tvar i odmah posumnjao da je otrov"

"Procedura je takva da je gospodin Tomljenović smijenjen sa svih pozicija u stranci. Županijski sud časti donosi daljnje procedure i odluke hoće li biti isključen iz stranke", kaže Petry. To će se dogoditi ako protiv njega bude podignuta optužnica. Ovo nije prvi incident na farmi. Lani su podmetnuta dva požara, na hostelu i u sirnici, počinitelja još nisu pronašli.

"Za požare još nisu, da li je sada to povezano to će se vidjeti u daljnjem vremenu i daljnjoj obradi ako bude išla", kaže načelnik Smojver. Ovoga puta tragedija je izbjegnuta i to zahvaljujući Petru Obućini.