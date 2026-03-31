Poklanjaju kuću usred sela, ljudi ne vjeruju da je oglas stvaran: "Nazvalo me negdje između 250 i 300 osoba"

Kuća u Đurićima, malom selu u Vukovarsko-srijemskoj županiji privukla je veliku pozornost jer se u oglasniku ne prodaje - nego poklanja. Zvuči neobično, no stvarno je, s upitima za kuću javljaju se zainteresirani od Vukovara do Splita. Kuća koja se daruje nalazi se u samom središtu sela u blizini crkve i trgovine, a izgrađena je na parceli od 777 četvornih metara. I mi smo nazvali broj oglasa koji je privukao mnoge, piše Net.hr.

"Nazvalo me negdje između 250 i 300 osoba, prvo je pitanje bilo - nemoguće, je li to istina, prvo da se uvjerimo je li to istina, nepojmljivo im je da se to daje, da se poklanja", kaže Mato Filipović, suprug vlasnice kuće. Gospodin Filipović kaže da je njegova supruga od majke naslijedila 70 posto kuće, a žive u inozemstvu i ne misle se vraćati u Đuriće. Umjesto natezanja s prodajom, odlučili su kuću darovati.

"Odlučili smo se iz tog razloga što mi živimo u inozemstvu i nama to čini opterećenje i dolazak i obavezu i od toga nema koristi nikakve", kaže Mato Filipović. U kući već nekoliko godina nitko ne živi, no mještani se dobro sjećaju pokojne vlasnice.

Pokojna vlasnica bila je darežljiva

"Teta Ada je bila inače žena darežljiva, ne bi me čudilo o ona sada da može ovo sve vidjeti da bi rekla - da, to ću pokloniti", kaže Antun Golubović iz Đurića. Obitelj gospođe Ade kaže da zainteresiranima za kuću ne postavljaju nikakve uvjete.

"Nema uvjeta nikakvih, bitno je da se toga riješimo i to je to", kaže Mato Filipović. U Općini Drenovci kažu kako im je važno zadržati i privući stanovništvo, a posebno u najmanje naselje općine - Đuriće.

"Najmanji, ali mjesto jako dobrih ljudi, oni definitivno zaslužuju dodatnu brigu i mi smo ovih godina baš uložili znatna sredstva u kvalitetan život", kaže Josip Nasurović, načelnik Općine Drenovci. A kvaliteti života pridonosi i gostoljubivost mještana.

"Inače smo mi svi takvi da svakoga prvo prihvatimo pa onda dalje kako se dalje taj sam pokaže", kaže Antun Golubović. Tko će ući u kuću i njeno vlasništvo trebalo bi biti poznato uskoro, a bit će to najozbiljniji zainteresirani kandidat.

"Ima ljudi svakakvih, bilo je svakakvih žalopojki, ali evo ja sve ljude razumijem, ali ne mogu im svima udovoljiti, ne mogu svima pomoći", kaže Mato Filipović. U posljednjih desetak godina u selu je prodano dvadesetak kuća, a za njih se plaćalo od 2,5 do 25 tisuća eura. Za ovu kuću pregovora o cijeni neće biti.