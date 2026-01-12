Pokisla lica na Gripama: Žuti poraženi na domaćem parketu

Košarkaši Splita doživjeli su poraz u 14. kolu ABA lige, izgubivši na Gripama od FMP-a rezultatom 76:85. Iako su Žuti dobro otvorili susret i poveli 6:0, gosti iz Beograda vrlo su brzo preuzeli kontrolu utakmice, nametnuli čvrst ritam i tijekom većeg dijela dvoboja bili bolja momčad.

Split se mučio u organizaciji napada, posebno protiv zonskog presinga FMP-a, a dodatni problem bio je izuzetno loš šut za tricu – u prvom poluvremenu domaćini nisu pogodili nijednu tricu iz 12 pokušaja. Unatoč svemu, na odmor se otišlo s prihvatljivih 38:41, no nastavak nije donio preokret.

Gosti su početkom drugog poluvremena povećali prednost, a ključan trenutak dogodio se krajem treće i početkom četvrte četvrtine kada je FMP serijom 13:0 pobjegao na 52:71. Split je u završnici smanjio zaostatak, no više od toga nije mogao.

Najefikasniji igrač Splita bio je Wiggins s 18 poena. Ovim porazom Žuti su pali na omjer 3-10, dok FMP ima 5-7. Sljedeći ispit Split očekuje u srijedu, kada u domaćem prvenstvu na Gripe stiže Cibona.