Dobiti sijedu kosu potpuno je prirodno i apsolutno više nije tabu. No ponekad razlog nisu godine.

Čim se pojavi prva sijeda kosa, mnogi ljudi idu odmah na bojanje. Ali umjesto da se prerano oprostite od prirodne boje kose, trebali biste najprije provjeriti krvne vrijednosti, pogotovo dok ste mladi jer razlog pojave sijedih često može biti nedostatak hranjivih tvari. Za boju kose odgovoran je pigment melanin. Međutim, u starijoj dobi stanice u korijenu dlake više ne mogu dovoljno proizvoditi aminokiselinu tirozinskog tipa iz koje se sintetizira melatonin. Rezultat je da kosa postupno gubi boju. Ovisno o vašoj predispoziciji, sijeda kosa može se pojaviti rano ili kasno. U slučaju prvog, međutim, iza toga može stajati i nedostatak hranjivih tvari, piše Novi list. Vitamin B5 / pantotenska kiselina Vitamin B5 štiti kosu od oštećenja i aktivira važne metaboličke procese u korijenu kose. Nedostatak, s druge strane, može dovesti do toga da se ne formira dovoljno pigmenata boje i da kosa postane sijeda. Puno vitamina B5 nalazimo u životinjskim proizvodima kao što su govedina, riba ili mlijeko. Vitamin B12 Budući da se nutrijent nalazi gotovo isključivo u životinjskim proizvodima, ljudi koji jedu vegansku ili vegetarijansku hranu posebno se moraju boriti s nedostatkom. To ne samo da utječe na sijedu kosu, već također može uzrokovati gubitak kose, umor, probleme s koncentracijom i trnce u nogama. Vitamin D Proizvodnja melanina također može biti poremećena ako je unos vitamina D premali. Ostali simptomi mogu uključivati gubitak kose, umor i bolove u tijelu. Međutim, nutrijent se teško može unijeti hranom. Zapravo, koža najbolje apsorbira vitamin D od sunca, ali to može samo ako nije nanesena krema za sunčanje. Budući da se ne preporučuje intenzivno sunčanje bez zaštite od sunca, nakon savjetovanja s liječnikom, u slučaju nedostatka, bolje je koristiti odgovarajući dodatak prehrani. Bakar Nedostatak bakra također može dovesti do sijede kose, jer bez nutrijenata ne može se proizvesti tirozin, a time ni melatonin. Bakar je sastavni dio proteina tirozin kinaze, koji je također uključen u pigmentaciju kose. Posebno veliku količinu bakra sadrže banane, indijski oraščići, kava, zeleni čaj i soja. Omega-3 masne kiseline Naše tijelo treba nezasićene omega-3 masne kiseline za razne metaboličke procese. Također štite staničnu ovojnicu, što znači više sjaja, gušći rast kose i zaštitu pigmenata boje za kosu. Omega-3 masne kiseline uglavnom se nalaze u ribi, repičinom ulju, lanenom ulju i orašastim plodovima.