'Procurila' nezgodna fotografija suca za derbi Hajduk-Dinamo: Navijači zabrinuti zbog moguće pristranosti

Hrvatski nogometni savez objavio je službene delegacije za susrete 16. kola SuperSport HNL-a, koji se igraju od 5. do 7. prosinca 2025. godine. Najveću pozornost privlači derbi Dinama i Hajduka koji je na rasporedu u subotu, 6. prosinca, u 15 sati na Maksimiru, uz prijenos na MAXSportu 1 i HRT-u.

Glavni sudac utakmice bit će Patrik Kolarić (Čakovec), dok su pomoćnici Bojan Zobenica (Velika Gorica) i Marjan Tomas (Vladislavci). Četvrti sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa). VAR sudac je Ivan Bebek (Rijeka), a AVAR Ivan Matić (Osijek). Delegat je Josip Pulić (Rijeka), časnik za sigurnost Vlado Svilokos (Sisak), a kontrolor suđenja Miroslav Marković.

Uoči utakmice na društvenim mrežama proširila se fotografija, čija je autentičnost u međuvremenu potvrđena, a na kojoj je pomoćni sudac Zobenica viđen kao navijač na utakmici trećeg pretkola Lige prvaka između Dinama i AEK-a na Maksimiru. Budući da Zobenica dolazi iz Velike Gorice, dio navijača Hajduka izrazio je zabrinutost zbog moguće pristranosti u najvećem hrvatskom derbiju.

ako je kolarić tovarić jedino je pošteno da je zobenica bbbojan pic.twitter.com/ZK1j1qGuXB — borrissey (@brrssy) December 4, 2025

„Ako je navijač, neka navija. Ali za derbi treba sudac bez ikakvih veza s klubovima", "Derbi je uvijek pod pritiskom, a ovakve situacije samo dodatno bude sumnju u suđenje", neki su od komentara.

Standings provided by Sofascore