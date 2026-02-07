Pogledajte tko sve bodri Hajduka s tribina

Nogometaši Hajduka danas početkom od 17:15 sati igraju protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, prvo od Istre 1961 na Poljudu, a zatim od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Hajduk drži drugu poziciju prvenstvene tablice sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama te sedam više od trećeplasirane Istre 1961.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte kako Poljud danas izgleda te tko sve prati igru Hajduka s tribina.