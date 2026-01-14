Pogledajte tko je sve bodrio Žute s tribina

Unatoč porazu od Cibone (82:89) u 16. kolu SuperSport Premijer lige, na Gripama je vladala prava košarkaška atmosfera. Dvorana je bila ispunjena emocijama, a posebnu pažnju privukla su i poznata lica koja su s tribina bodrila Žute u još jednom velikom hrvatskom derbiju.

Uz vjerne navijače Splita, utakmicu su pratili i brojni poznati Splićani – bivši igrači kluba, sportski djelatnici, aktualni i nekadašnji sportaši iz drugih sportova, ali i predstavnici javnog i društvenog života grada. Njihova prisutnost dodatno je naglasila važnost susreta i potvrdila koliko je KK Split i dalje snažan simbol grada pod Marjanom.

Publika je glasno nosila momčad kroz susret, osobito u prvoj i trećoj četvrtini kada je Split dominirao parketom. Iako završnica nije otišla na stranu domaćih, podrška s tribina nije jenjavala do posljednje sekunde, a igrači su ispraćeni pljeskom.

Gripe su još jednom pokazale da košarka u Splitu ima posebno mjesto, ne samo među navijačima nego i među poznatim licima koja redovito prate i podržavaju Žute. Nova prilika za bodove i podršku stiže već 17. siječnja, kada Split gostuje kod Kvarnera u sklopu 17. kola prvenstva.