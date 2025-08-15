Pogledajte tko je jutros 'uhvaćen' na putu prema Sinju. Jedna djevojka ga je snimila...

Tisuće hodočasnika danas se okupljaju u Gospinom svetištu u Sinju na proslavi svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Od ranih jutarnjih sati hodočasnici se ispovijedaju u svetištu, a prva misa – zornica – održana je u 4 sata. Potom su se mise slavile svakoga sata, sve do 9.30, kada je iz Gospina svetišta krenuo svečani ophod u kojem sudjeluju cijeli Sinj, Cetinska krajina i šira okolica.

Brojni vjernici već godinama, tijekom noći uoči Velike Gospe, hodočaste u Sinj. I ove godine mnogi su prepješačili desetke kilometara kako bi se poklonili Gospi Sinjskoj. Među njima je, u ranim jutarnjim satima, zabilježen i poznati Splićanin Krešo Kulašin, umjetničkog imena Krešo Bengalka.

