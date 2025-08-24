Close Menu

Pogledajte sukob Rožmana i Garcije

Garcia je dobio i žuti karton

Premda je Osijek imao dvije odlične šanse na samom otvaranju preko Vrbančića i Šopova, Hajduk je poveo u 11. minuti golom Marka Livaje.

S tim se rezultatom otišlo na odmor, a na samom početku nastavka vidjeli smo kako je zaiskrilo među trenerima Osijeka i Hajduka. Čitavu minutu su se žestoko prepirali Simon Rožman i Gonzalo Garcia, bilo je tu povišenih tonova i prijetnji prstom, no situacija se ipak smirila i utakmica se nastavila.

Garcia je dobio i žuti karton.

Video pogledajte OVDJE.

