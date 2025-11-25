Pogledajte što su sve splitski vatrogasci radili posljednja 24 sata

JVP Split zabilježila je četiri intervencije tijekom proteklog dana.

U 08:01 sati sudjelovali su u vježbi evakuacije u Mall of Split, s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U 11:11 sati odrađena je vježba elementarne nepogode u Žrnovnici, gdje su intervenirala dva vozila i šest vatrogasaca.

U 14:32 sati uslijedila je tehnička intervencija punjenja stabilizatora bine vodom na Trgu Republike, uz sudjelovanje jednog vatrogasca i jednog vozila.

Posljednja intervencija zabilježena je u 17:34 sati, kada su vatrogasci uklanjali roletu koja je prijetila padom u Ulici Dinka Šimunovića. Na terenu su bili jedno vozilo i tri vatrogasca.

Intervencije DVD-a na području Splitsko-dalmatinske županije

S područja županije dojavljen je i odrađen niz tehničkih intervencija.

U Klisu je u 07:00 sati DVD Klis ispumpavao vodu iz prostorije, s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U 08:20 sati DVD Vrlika uklanjao je stablo s prometnice u mjestu Gorjak–Vrlika, angažiravši jedno vozilo i dva vatrogasca.

Nedugo zatim, u 08:45 sati, DVD Klis pilio je oborena stabla na području Puta Blaca, uz tri vatrogasca i jedno vozilo.

U 15:53 sati DVD Kaštela intervenirao je u Kaštel Novom pri otvaranju vrata stana, s jednim vozilom i tri vatrogasca.