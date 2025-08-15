Pogledajte što je Thompson objavio na svom Facebooku

Marko Perković Thompson objavio je danas, na blagdan Velike Gospe, na svojoj Facebook stranici video i riječi pjesme Gospin dom.
"Pjesmu Gospin dom posvećujem pok. fra Slavku Topiću s kojim sam hodočastio u Svetu zemlju u ožujku mjesecu 2019. godine. To hodočašće, a i fra Slavko koji ga je predvodio, ostavilo je na mene dubok trag i ojačalo mi vjeru. Pok. fra Slavko je u jednom razgovoru sa mnom izrazio želju da jednu svoju pjesmu posvetim Gospi Međugorskoj", stoji u opisu tog video na YouTubeu.
GOSPIN DOM
Vidješe djeca, bilo ih je šest
Prelijepu ženu na oblaku stoji
I mahnula rukom kao u snu
Anđeli moji dođite tu
A djeca bez daha od čuda i straha
Prekriže se pa na koljena
Tad Nebo se spaja sa mirisom kraja
Došla suzi Milost nebeska
Ja bit ću sa vama
I svakoga dana
Uz Oca i Sina i Duha Svetoga
Poljubi taj kamen, pokloni se tu
Dođi i ostavi znamen na Gospinom tlu
Poljubi taj kamen i pjevaj o tom
Da tu, tu gdje si rođen i Gospin je dom
Gospin dom
Budi s ljudima, pomozi drugima
Ona sa oblaka gleda put koraka
Nek Tvoja molitva teče ko Neretva
Bit će još godina, muke i nevolja
Bit će još prevara, grijeha i lopova
Ne boj se nikoga, Ona je sa nama
Gospe doć'u Ti bosa
I veo nosit ću bil
I putem ubrati jednu ružu za mir
Gospe Kraljice Mira
Krunicu nosim ti ja
Što mi je čuvala život u vremena zla
Poljubi taj kamen, pokloni se tu
Dođi i ostavi znamen na Gospinom tlu
Poljubi taj kamen i pjevaj o tom
Da tu, tu gdje si rođen i Gospin je dom
Gospin dom