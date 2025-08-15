Pogledajte što je Thompson objavio na svom Facebooku

Marko Perković Thompson objavio je danas, na blagdan Velike Gospe, na svojoj Facebook stranici video i riječi pjesme Gospin dom.

"Pjesmu Gospin dom posvećujem pok. fra Slavku Topiću s kojim sam hodočastio u Svetu zemlju u ožujku mjesecu 2019. godine. To hodočašće, a i fra Slavko koji ga je predvodio, ostavilo je na mene dubok trag i ojačalo mi vjeru. Pok. fra Slavko je u jednom razgovoru sa mnom izrazio želju da jednu svoju pjesmu posvetim Gospi Međugorskoj", stoji u opisu tog video na YouTubeu.

GOSPIN DOM

Vidješe djeca, bilo ih je šest

Prelijepu ženu na oblaku stoji

I mahnula rukom kao u snu

Anđeli moji dođite tu

A djeca bez daha od čuda i straha

Prekriže se pa na koljena

Tad Nebo se spaja sa mirisom kraja

Došla suzi Milost nebeska

Ja bit ću sa vama

I svakoga dana

Uz Oca i Sina i Duha Svetoga

Poljubi taj kamen, pokloni se tu

Dođi i ostavi znamen na Gospinom tlu

Poljubi taj kamen i pjevaj o tom

Da tu, tu gdje si rođen i Gospin je dom

Gospin dom

Budi s ljudima, pomozi drugima

Ona sa oblaka gleda put koraka

Nek Tvoja molitva teče ko Neretva

Bit će još godina, muke i nevolja

Bit će još prevara, grijeha i lopova

Ne boj se nikoga, Ona je sa nama

Gospe doć'u Ti bosa

I veo nosit ću bil

I putem ubrati jednu ružu za mir

Gospe Kraljice Mira

Krunicu nosim ti ja

Što mi je čuvala život u vremena zla

Poljubi taj kamen, pokloni se tu

Dođi i ostavi znamen na Gospinom tlu

Poljubi taj kamen i pjevaj o tom

Da tu, tu gdje si rođen i Gospin je dom

Gospin dom