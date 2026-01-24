Pogledajte što je jeo Tito. Ovo je bio njegov dnevni jelovnik

Prehrana Josipa Broza Tita nikada nije bila prepuštena slučaju. Svaki obrok pažljivo su planirali nutricionisti i vrhunski kuhari kako bi državni vođa imao dovoljno snage za sate sastanaka, putovanja i brojnih obaveza, ali i priliku da uživa u omiljenim specijalitetima.
Malo je poznato da je Tito bio istinski zaljubljenik u gastronomiju. Za one koji su ga pratili na službenim putovanjima i u rezidencijama, bio je čovjek koji je znao cijeniti dobro pripremljen obrok. Njegovi nutricionisti i kuhari, uključujući i one koji su radili na Plavom vlaku, brodu "Galeb" te u stranim rezidencijama, posvećivali su pažnju svakom detalju. Među njima se ističe i Branko Trbović, nutricionist koji je velik dio svog radnog vijeka proveo putujući s predsjednikom Jugoslavije, piše Alo.
Knjiga "Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito" donosi uvid u dnevne rutine, omiljene specijalitete i osobne navike predsjednika.
Titov jelovnik
Dijetu je sastavio i nadzirao profesor dr. Berović, a provodili su je Stipe Radovanović i Božo Vujić. Jela je pripremala šefica kuhinje Gerica Ivo, dok je posluživao Ćirić Vlado.
Doručak
- crna kava (140 ml)
- šlag (20 g), bijeli kruh (20 g), maslac (5 g)
U 11 sati:
- pileći želučići u juhi (100 g), bijeli kruh (20 g)
Ukupno: 115 kalorija
Ručak
- gratinirana teleća prsa (120 g), ulje (5 ml)
- restani krumpir (50 g)
- vrganji u octu (20 g)
- zelena salata (30 g), crveni kupus (30 g), ulje (5 ml)
- crni kruh (20 g)
Desert:
- knedle sa šljivama – šljive (20 g), krumpir (20 g), brašno (5 g), šećer (5 g), četvrtina jajeta
Ukupno: 589 kalorija
U 16 sati:
- jogurt (114 kalorija)
Večera (u Dobanovcima)
- goveđa juha (150 ml), poširano jaje
- ražnjići – pileća prsa (50 g), safalada (40 g)
- pomfrit (20 g), ulje (5 ml)
- salata – kiseli kupus (50 g), kisela paprika (50 g), ulje (5 ml)
Desert:
- jabuke (100 g)
Ukupno: 392 kalorije
U 21 sat:
- safalada (150 g)
Dnevni unos
- Ukupno kalorija: 1.605
- Bjelančevine: 101,3 g
- Masti: 85,9 g
- Ugljikohidrati: 145 g