Pogledajte što je jeo Tito. Ovo je bio njegov dnevni jelovnik

Prehrana Josipa Broza Tita nikada nije bila prepuštena slučaju. Svaki obrok pažljivo su planirali nutricionisti i vrhunski kuhari kako bi državni vođa imao dovoljno snage za sate sastanaka, putovanja i brojnih obaveza, ali i priliku da uživa u omiljenim specijalitetima.

Malo je poznato da je Tito bio istinski zaljubljenik u gastronomiju. Za one koji su ga pratili na službenim putovanjima i u rezidencijama, bio je čovjek koji je znao cijeniti dobro pripremljen obrok. Njegovi nutricionisti i kuhari, uključujući i one koji su radili na Plavom vlaku, brodu "Galeb" te u stranim rezidencijama, posvećivali su pažnju svakom detalju. Među njima se ističe i Branko Trbović, nutricionist koji je velik dio svog radnog vijeka proveo putujući s predsjednikom Jugoslavije, piše Alo.

Knjiga "Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito" donosi uvid u dnevne rutine, omiljene specijalitete i osobne navike predsjednika.

Titov jelovnik

Dijetu je sastavio i nadzirao profesor dr. Berović, a provodili su je Stipe Radovanović i Božo Vujić. Jela je pripremala šefica kuhinje Gerica Ivo, dok je posluživao Ćirić Vlado.

Doručak

crna kava (140 ml)

šlag (20 g), bijeli kruh (20 g), maslac (5 g)

U 11 sati:

pileći želučići u juhi (100 g), bijeli kruh (20 g)

Ukupno: 115 kalorija

Ručak

gratinirana teleća prsa (120 g), ulje (5 ml)

restani krumpir (50 g)

vrganji u octu (20 g)

zelena salata (30 g), crveni kupus (30 g), ulje (5 ml)

crni kruh (20 g)

Desert:

knedle sa šljivama – šljive (20 g), krumpir (20 g), brašno (5 g), šećer (5 g), četvrtina jajeta

Ukupno: 589 kalorija

U 16 sati:

jogurt (114 kalorija)

Večera (u Dobanovcima)

goveđa juha (150 ml), poširano jaje

ražnjići – pileća prsa (50 g), safalada (40 g)

pomfrit (20 g), ulje (5 ml)

salata – kiseli kupus (50 g), kisela paprika (50 g), ulje (5 ml)

Desert:

jabuke (100 g)

Ukupno: 392 kalorije

U 21 sat:

safalada (150 g)

Dnevni unos

Ukupno kalorija: 1.605

Bjelančevine: 101,3 g

Masti: 85,9 g

Ugljikohidrati: 145 g