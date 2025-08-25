Pogledajte što je Hajduk objavio nakon utakmice: "Znamo tko časti ekipu"

Nogometaši Hajduka nastavili su savršen niz u SuperSport HNL-u. Splićani su na gostovanju u Opus Areni pobijedili Osijek 2:0 i tako stigli do četvrte pobjede u četiri kola. Strijelci su bili Marko Livaja i Michele Šego, kojem je upravo Livaja asistirao za pogodak.

Osijek je, s druge strane, i dalje bez pobjede i bez postignutog gola. Nakon četiri kola nalazi se na posljednjem mjestu ljestvice s dva osvojena boda i gol-razlikom 0:4. U idućem kolu Osijek gostuje kod Lokomotive, dok će Hajduk na Poljudu protiv Rijeke tražiti peto uzastopno slavlje.

Posebna večer za Pukštasa

Posebno zapaženu utakmicu odigrao je Rokas Pukštas. Iako se nije upisao u strijelce, američki veznjak bio je među najistaknutijima na terenu – neumorno je trčao, dobivao duele, prekidao akcije Osijeka i sudjelovao u igri i defenzivno i ofenzivno.

Nastup je za njega imao i dodatnu simboliku – upravo na dan utakmice proslavio je 21. rođendan. Hajduk mu je na društvenim mrežama posvetio čestitku uz poruku:

„Znamo tko časti ekipu na putu iz Osijeka. Sretan rođendan želimo našem Pukiju.“