Pogledajte što je doživio poznati splitski trener

Jedan nadvožnjak u Bergamu ovih je dana ostao ukrašen transparentom crno-plavih slova: "Benvenuto Mister Jurić, la maglia sudata sempre". Lako je pogoditi da prvi dio znači "dobrodošli gospodine Jurić", drugi je malo teže direktno prevesti i otprilike kazuje "uvijek znojna majica", odnosno ukazuje na posvećenost. Potpisnik transparenta je navijačka skupina 'Forever Atalanta', dovoljno govori o zadovoljstvu trenerskim izborom nakon devetogodišnje vladavine Giana Piera Gasperinija, pišu Sportske novosti.

Serie A će, dakle, u idućoj sezoni sigurno brojati barem jednog splitskog stručnjaka, a iz dana u dan možemo sve snažnije vjerovati da Ivan Jurić neće biti sam. Naime, trakavica oko Igora Tudora sve je tiša, signali iz Torina redom su jedan pozitivniji od drugoga i, premda do prije nekoliko tjedana to ne bi izgovorio ni jedan talijanski novinar, ovih dana skladno pišu da bivši branič ima šanse ostati na klupi Juventusa. Itekakve šanse...

Bliski prijatelji, nerijetko viđeni zajedno tijekom godišnjih odmora, tako bi jedan drugome mogli (p)ostati opasna konkurencija. Atalanta je prošle sezone na trećem mjestu prikupila četiri boda više od četvrtoplasiranog Juventusa, koji već u utrci 2025./2026. planira iskoračiti prema vrhu.

A banner welcoming new manager Ivan Juric placed by Forever Atalanta has appeared in Bergamo. 💙🖤

📸 Atalantini Online pic.twitter.com/trUQfckSD8

— Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) June 7, 2025