Pogledajte što je Dinamo objavio nakon pobjede na Poljudu

Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk s 3:1 u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a i dodatno učvrstio vodstvo na vrhu prvenstvene ljestvice.

Za zagrebačku momčad zabili su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini pogodak za Hajduk postigao Rokas Pukštas.

Ovom pobjedom Dinamo je povećao prednost na vrhu tablice te sada ima deset bodova više od drugoplasiranog Hajduka.

Bio je to treći ovosezonski Vječni derbi i druga pobjeda Dinama na Poljudu. U jedinom dosadašnjem susretu na Maksimiru ove sezone Hajduk i Dinamo podijelili su bodove.

Nedugo nakon završetka utakmice Dinamo se oglasio na društvenim mrežama, gdje je objavio grafiku s rezultatom i kratkom porukom: „Nadmoćniji suparnik!“

Nakon 25 odigranih kola Dinamo ima 57 bodova, dok je Hajduk ostao na 47. U sljedećem kolu Dinamo na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo, dok će Hajduk na Poljudu ugostiti Lokomotivu.