Pogledajte štetu koju je jako jugo napravilo u Kaštelima

Nakon snažnog nevremena koje je u srijedu pogodilo Dalmaciju, područje Kaštela pretrpjelo je veliku materijalnu štetu. Zbog jakog juga i obilnih oborina more se izlilo na rivu, ali i na okolne ulice te u pojedine stambene objekte, uzrokujući poplave i otežavajući svakodnevno funkcioniranje građana.

Odmah po smirivanju vremenskih prilika započela je sanacija štete na prometnicama i objektima. Sve nadležne službe bile su na terenu – vatrogasci, djelatnici Vlastitog pogona te komunalna tvrtka Zeleno i modro – koji su zajedničkim snagama radili na ispumpavanju vode, uklanjanju nanosa i pružanju pomoći građanima čiji su domovi i poslovni prostori pretrpjeli štetu.

Kolika je bila silina juga i razmjeri nevremena koje je pogodilo Kaštela najbolje svjedoče fotografije iz naše galerije, koje jasno prikazuju posljedice koje je nevrijeme ostavilo za sobom.