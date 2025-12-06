Pogledajte slavlje Torcide nakon što je Šego zabio za vodstvo

Bijeli od 15 sati u sklopu 16. kola SuperSport HNL-a gostuju na Maksimiru kod Dinama. Najveći hrvatski derbi u svom 111. izdanju odlučuje i u tijesnoj utrci za prvo mjesto na tablici – Dinamo je uoči utakmice prvi s bodom prednosti ispred Hajduka. Splićanima se u ovoj utakmici od prve minute konačno priključio kapetan Livaja. Prvi golmani obiju momčadi ozlijeđeni su pa bijela i plava vrata u derbiju čuvaju Silić i Filipović. Glavni je sudac susreta Patrik Kolarić.

Na poluvrijeme su momčadi otišle bez golova, a Hajduk je poveo u drugom dijelu.

U 68. minuti Hajduk trese mrežu, Livaja je ubacio, Šego s druge strane zapucao nakon asistencije Almene pa zabio gol, pomoćni sudac označio je zaleđe, ali nakon pregleda ispravljena je pogreška, gol je regularan, Hajduk vodi.

Pogledajte kako je Torcida proslavila gol na Maksimiru.