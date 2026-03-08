Pogledajte poruku Torcide koju je izvjesila uz pogrdno skandiranje Boysima

Podsjetimo, u prvom ovosezonskom derbiju na Poljudu Dinamo je slavio s 2:0, dok na Maksimiru nije bilo pobjednika (1:1). Atmosfera na stadionu počela se zagrijavati znatno prije prvog sučevog zvižduka. Već prilikom izlaska igrača na zagrijavanje krenulo je i uobičajeno navijačko nadmetanje Torcide i Bad Blue Boysa.

Torcida je uoči utakmice izvjesila transparent s porukom: „Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa.“ Podrum splitske bolnice odnosi se na odjel psihijatrije.

Tijekom utakmice sa sjeverne tribine poslana je i nova poruka: „Odlično priopćenje, svaka čast na mentalitetu. A šta ćemo s drukavanjem imena po internetu?!“

Uz transparent su se sa sjevera čule i pogrdne poruke upućene navijačima Dinama.

Prvi dio poruke vjerojatno se odnosi na priopćenje Bad Blue Boysa objavljeno prije nekoliko mjeseci, u kojem su apelirali na svoje članove da detalje navijačkih akcija ne snimaju, ne objavljuju na internetu i ne prepričavaju osobama izvan navijačkog kruga.

U drugom dijelu poruke Torcida proziva najveće rivale zbog, kako smatraju, kršenja navijačkog kodeksa, no nije poznato na koji se točno događaj odnosi.