Pogledajte poruku Torcide koju je izvjesila uz pogrdno skandiranje Boysima

Uz transparent su se sa sjevera čule i pogrdne poruke upućene navijačima Dinama
Treći derbi sezone između Hajduka i Dinama igra se na Poljudu u sklopu 25. kola SuperSport HNL-a. Ova utakmica mogla bi uvelike utjecati na nastavak borbe za naslov prvaka.U slučaju pobjede Hajduk bi se približio Dinamu na samo četiri boda zaostatka, dok bi eventualna pobjeda gostiju momčadi Marija Kovačevića donijela velikih deset bodova prednosti na prvenstvenoj ljestvici.

Podsjetimo, u prvom ovosezonskom derbiju na Poljudu Dinamo je slavio s 2:0, dok na Maksimiru nije bilo pobjednika (1:1). Atmosfera na stadionu počela se zagrijavati znatno prije prvog sučevog zvižduka. Već prilikom izlaska igrača na zagrijavanje krenulo je i uobičajeno navijačko nadmetanje Torcide i Bad Blue Boysa.

Torcida je uoči utakmice izvjesila transparent s porukom: „Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa.“ Podrum splitske bolnice odnosi se na odjel psihijatrije.

Tijekom utakmice sa sjeverne tribine poslana je i nova poruka: „Odlično priopćenje, svaka čast na mentalitetu. A šta ćemo s drukavanjem imena po internetu?!“

Prvi dio poruke vjerojatno se odnosi na priopćenje Bad Blue Boysa objavljeno prije nekoliko mjeseci, u kojem su apelirali na svoje članove da detalje navijačkih akcija ne snimaju, ne objavljuju na internetu i ne prepričavaju osobama izvan navijačkog kruga.

U drugom dijelu poruke Torcida proziva najveće rivale zbog, kako smatraju, kršenja navijačkog kodeksa, no nije poznato na koji se točno događaj odnosi.

