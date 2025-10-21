Pogledajte originalne načine na koje djeca diljem Dalmacije šalju snažan apel: „Mama, budi zdrava!“

Deveta godina projekta „Mama, budi zdrava!“ okuplja rekordan broj od preko 360 škola i vrtića diljem Hrvatske, među kojima se nalaze i brojne dalmatinske. Neke odgojno-obrazovne ustanove, poput Osnovne škole Nikola Tesla i Osnovne škole dr. Franjo Tuđman, bilježe sudjelovanje u projektu tradicionalnim fotografijama u obliku vrpce, dok drugi, poput Dječjeg vrtića Općine Primošten, provode radionice i izrađuju mala umjetnička djela.

Djeca na ovaj način upozoravaju majke da mladost, osjećaj dobrog zdravlja ili strah od loših vijesti ne smiju biti izgovor za izbjegavanje redovitih pregleda. Rak dojke godišnje je dijagnosticiran kod više od 3.000 žena u Hrvatskoj, ali i jedan posto muškaraca. Žene starije od 50 godina spadaju u glavnu rizičnu skupinu te u Hrvatskoj imaju pravo na besplatnu mamografiju kroz Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. Ali čak 20 posto oboljelih mlađe je od toga. Zato se svakoj ženi savjetuje razgovor s liječnikom i dogovor o personaliziranom planu preventivnih pregleda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz dob i spol, glavni rizični čimbenici uključuju kasnu menopauzu, ranu menstruaciju, liječenje zračenjem u mladoj dobi i genetske predispozicije. Na neke od njih nije moguće utjecati, no, upozoravaju stručnjaci, zdravim životnim navikama rizik od pojave raka i drugih bolesti može se smanjiti za čak 30 posto. Za sve generacije, ključan je redovit samopregled dojki, budući da rano otkrivanje raka značajno povećava šanse za izlječenje.

Projekt je nastao kao odgovor na česte obiteljske situacije u kojima majke, brinući o svima oko sebe, vlastito zdravlje stavljaju na posljednje mjesto. U svakodnevnom žongliranju između obiteljskih, poslovnih i kućanskih obaveza, upravo mali podsjetnik njihovog djeteta može biti dovoljan poticaj da učine korak za svoje zdravlje. Cilj projekta je osvijestiti svaku mamu koliko je važno da u svoju rutinu uključi brigu o sebi, jer zdrava mama znači i sretnu obitelj, poručila je Ljiljana Vukota, izvršna direktorica Udruge SVE za NJU.

Originalne načine na koje mališani prenose ovu važnu poruku o zdravlju moguće je pratiti putem Facebook i Instagram kanala Udruge, dok se na službenoj web stranici nalaze sve dodatne informacije o kampanji i načinima prevencije čak nekoliko vrsta karcinoma. A nisu zaboravljeni ni očevi, budući da se poseban dio odnosi i na njihovo zdravlje.

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od bilo koje vrste raka, kao i njihovim obiteljima kroz projekt Centar za psihološku pomoć. Bavi se i promocijom prevencije bolesti i razvojem zdravog stila života, educiranjem i izdavaštvom u funkciji edukacije i prevencije.