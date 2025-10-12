Close Menu

Pogledajte kakve su sve prepreke morali savladati. Nije bilo lako sudionicima Spartan World Championshipa

Hvar je posljednjih nekoliko dana bio centar svita

Hvar je ovog vikenda postao epicentar svjetske sportske elite, ugostivši Spartan World Championship, prestižno svjetsko prvenstvo u ekstremnim utrkama izdržljivosti. Hrvatska i otok Hvar imali su čast biti domaćini ovog spektakularnog događaja, koji je okupio najbolje natjecatelje iz više od 60 zemalja.

Tisuće sportaša, gledatelja i ljubitelja ekstremnih izazova preplavile su Hvar, čije su prirodne ljepote, ali i zahtjevni tereni, poslužili kao savršena kulisa za jedno od najizazovnijih sportskih natjecanja današnjice.

Natjecatelji su se suočili s iznimno teškim stazama koje su uključivale trčanje, penjanje, nošenje tereta, prepreke u vodi i blatu te mnoge druge fizičke i mentalne izazove karakteristične za Spartan format. Utrke su održane u različitim kategorijama – uključujući elitne profesionalce, rekreativce i timske natjecatelje – a pobjednici su ponijeli titule svjetskih prvaka u svojim disciplinama.

Organizatori su izrazili zadovoljstvo lokacijom, infrastrukturom i podrškom lokalne zajednice, naglasivši kako je Hvar ispunio – pa i nadmašio – sva očekivanja.

Događaj nije imao samo sportski karakter – zahvaljujući velikom broju sudionika i posjetitelja, značajan je i njegov doprinos lokalnom turizmu u postsezoni. Hoteli, restorani i lokalni prijevoznici bilježili su povećan promet, a Hvar je dobio globalnu medijsku promociju kao destinacija spremna za organizaciju velikih međunarodnih događanja.

Održavanjem Spartan World Championshipa, Hvar se dodatno pozicionirao ne samo kao ljetna destinacija, već i kao ozbiljan igrač na karti sportskog turizma.

U nastavku pogledajte bogatu fotogaleriju. 

