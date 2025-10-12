Pogledajte kakve su sve prepreke morali savladati. Nije bilo lako sudionicima Spartan World Championshipa

Hvar je ovog vikenda postao epicentar svjetske sportske elite, ugostivši Spartan World Championship, prestižno svjetsko prvenstvo u ekstremnim utrkama izdržljivosti. Hrvatska i otok Hvar imali su čast biti domaćini ovog spektakularnog događaja, koji je okupio najbolje natjecatelje iz više od 60 zemalja.

Tisuće sportaša, gledatelja i ljubitelja ekstremnih izazova preplavile su Hvar, čije su prirodne ljepote, ali i zahtjevni tereni, poslužili kao savršena kulisa za jedno od najizazovnijih sportskih natjecanja današnjice.

Natjecatelji su se suočili s iznimno teškim stazama koje su uključivale trčanje, penjanje, nošenje tereta, prepreke u vodi i blatu te mnoge druge fizičke i mentalne izazove karakteristične za Spartan format. Utrke su održane u različitim kategorijama – uključujući elitne profesionalce, rekreativce i timske natjecatelje – a pobjednici su ponijeli titule svjetskih prvaka u svojim disciplinama.

Organizatori su izrazili zadovoljstvo lokacijom, infrastrukturom i podrškom lokalne zajednice, naglasivši kako je Hvar ispunio – pa i nadmašio – sva očekivanja.

Događaj nije imao samo sportski karakter – zahvaljujući velikom broju sudionika i posjetitelja, značajan je i njegov doprinos lokalnom turizmu u postsezoni. Hoteli, restorani i lokalni prijevoznici bilježili su povećan promet, a Hvar je dobio globalnu medijsku promociju kao destinacija spremna za organizaciju velikih međunarodnih događanja.

Održavanjem Spartan World Championshipa, Hvar se dodatno pozicionirao ne samo kao ljetna destinacija, već i kao ozbiljan igrač na karti sportskog turizma.

U nastavku pogledajte bogatu fotogaleriju.