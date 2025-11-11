Pogledajte kako napreduju radovi na Kamenu

U naselju Kamen u Splitu u tijeku su intenzivni radovi pod okriljem „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“. Radovi obuhvaćaju izgradnju nove kanalizacijske mreže i sanaciju postojeće vodoopskrbne mreže. Zbog konfiguracije terena unutar naselja predviđena je izgradnja četiri crpne stanice (CS Kamen 1, Kamen 2, Kamen 3 i CS Kila sjever) za podizanje otpadne vode unutar gravitacijskog sustava.

Radovi napreduju izvrsnom dinamikom. Završeni su radovi na području ulica Put Bunara, ulica Put sv. Ižidora, Turnovac, Drniški put, Put Bonacinke, Ulica Hrvatskih vitezova, Put Podgrede, Ulica kralja Zvonimira. Trenutno su u izvedbi radovi u Templarskoj ulici, Ulica don Filipa i don Ante, Put Gušćera i Ulica Podglavica .Do sada je izgrađeno oko 5,5 km kanalizacijske mreže i 215 kanalizacijskih priključaka. Također je sanirano oko 2,2 km vodoopskrbnih cjevovoda .

Realizacijom projekta priključenost stanovništva na Kamenu će biti 96 %.

O projektu

Cjelokupni „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ vrijedan je 321.282.030,49 milijuna eura. Od tog iznosa, 68,01 % prihvatljivih troškova financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostalih 31,29 % sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Provedbom projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima te zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju (98/83/EZ).

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.