Pogledajte kako je publika u Beogradu pozdravila hrvatsku himnu

Ovaj vaterpolski susret izazvao je veliki interes, ne samo u Hrvatskoj i Italiji, već i među srpskom publikom, koja se u solidnom broju okupila na tribinama. Prije početka utakmice, tijekom intoniranja hrvatske himne "Lijepa naša domovino", publika je u dvorani pljeskala, piše Index.

Zvižduka i neugodnosti nije bilo, a domaća publika pozdravila je himnu na dostojanstven način. Slična situacija zabilježena je i ranije tijekom natjecanja, a korektno ponašanje publike u Beogradu ocijenjeno je kao lijepa gesta u sportskim susretima velikih rivala.

