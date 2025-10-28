Pogledajte kako je nautičar iz Komiže spasio malu kornjaču iz plutajuće mreže

Naša nebriga o morskom okolišu, nažalost najteže pogađa one koji za to nisu ni najmanje krivi, a to je živi svijet. Jedan odbačeni komad mreže i plastične vreće zarobio je jednu malu kornjaču koja bi, da nije bilo komiškog nautičara, zasigurno uginula.
"Prvo smo u moru vidjeli bijelu mrežu oko metra kvadratnog površine, pa da nešto tamo pluta i onda ugledali kornjaču. Zapetljala joj se zadnja lijeva zadnja noga i nije mogla zaroniti dolje zbog vreće koja ju je povlačila na površinu", ispričao je za Morski HR Antonio Jončić, skiper iz Komiže.
Sve se dogodilo između Biševa i Trogira, na 10 Nm udaljenosti od Maslinice.
Antonio je tako dobrim primjerom pokazao da ima i onih koji prema moru i morskim stvorenjima ponašaju odgovorno.
